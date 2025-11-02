В ближайшие дни в Астане ожидается ухудшение погодных условий, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. В связи с этим полиция столицы обращается к водителям с просьбой соблюдать меры безопасности на дорогах.

Стражи порядка напоминают: при выезде необходимо учитывать погодные условия, избегать резких манёвров и строго соблюдать скоростной режим. Это поможет снизить риск дорожно-транспортных происшествий в условиях гололёда и пониженной видимости. Кроме того, водителям напомнили о требованиях технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Согласно документу, в зимний период автомобили должны быть оснащены зимними шинами. В Астане похолодание, как правило, наступает раньше календарной зимы, поэтому замену шин рекомендуется провести уже сейчас. Полиция настоятельно советует автомобилистам заранее подготовить свои машины к зимней эксплуатации и быть особенно внимательными на дорогах.