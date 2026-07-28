Полиция нашла виновницу падения льда на женщину в Павлодаре
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полицейские установили, кто причастен к инциденту, в результате которого жительница Павлодара получила тяжелую травму головы после падения куска льда. Ранее СМИ сообщали, что 8 июля 25-летняя женщина вместе с трехлетней дочерью шла в магазин, когда ей в голову с высоты упал тяжелый предмет, предположительно кусок льда. От удара пострадавшая получила сотрясение мозга и рваную рану головы, ей наложили шесть швов. После общественного резонанса полиция возбудила уголовное дело.
Теперь в Департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что обстоятельства происшествия установлены. По данным полиции, к случившемуся по неосторожности причастна 12-летняя девочка.
По ее словам, находясь на балконе, она пыталась отломить кусок льда, который случайно выскользнул из рук, упал вниз и попал в проходившую мимо женщину. Испугавшись произошедшего, дети не сообщили о случившемся взрослым и скрыли произошедшее от родителей. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка законные представители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности. Родители полностью признают произошедшее и раскаиваются, - отметили в пресс-службе ДП.
В ДП Павлодарской области также призвали родителей регулярно объяснять детям правила безопасного поведения и не допускать действий, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья окружающих.
Самое читаемое
- Два крупных завода построят в Жамбылской области
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 июля
- Деньги — только за результат: Балаева предложила ужесточить контроль за наукой
- Чужие чаты с Claude попали в выдачу Google вместе с паролями и данными кошельков
- В Павлодарской области нашли уникальный «дом на колесах» эпохи Кимакского каганата