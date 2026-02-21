  • Главная
  • Новости
  • Полиция обеспечила сопровождение около 400 автомобилей в области Абай

Полиция обеспечила сопровождение около 400 автомобилей в области Абай

Принятые меры позволили снизить аварийность.

Сегодня 2026, 06:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 06:34
Сегодня 2026, 06:34
139
Фото: Pixabay.com

В условиях резкого ухудшения погодной обстановки на отдельных участках автодорог области Абай были введены временные ограничения движения. Приоритетом стала безопасность людей. Для предотвращения ДТП и минимизации рисков полицейскими была оперативно организована сопровождённая колонна транспортных средств, передает BAQ.KZ.

Благодаря чётким и слаженным действиям экипажей патрульной полиции по всей области безопасно проведено около 400 автомобилей, в том числе 234 легковых и 95 грузовых. Движение осуществлялось поэтапно, под постоянным контролем и в строгом соответствии с установленным порядком.

Принятые меры позволили снизить аварийность, исключить заторы и обеспечить беспрепятственный проезд по наиболее сложным участкам трасс. Организация колонн стала эффективной профилактической мерой, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций в период неблагоприятных погодных условий.

Департамент полиции области Абай рекомендует водителям:

 • внимательно отслеживать прогноз погоды;
 • строго соблюдать скоростной режим;
 • выдерживать безопасную дистанцию;
 • пользоваться официальной информацией о состоянии автодорог.

Самое читаемое

Наверх