В условиях резкого ухудшения погодной обстановки на отдельных участках автодорог области Абай были введены временные ограничения движения. Приоритетом стала безопасность людей. Для предотвращения ДТП и минимизации рисков полицейскими была оперативно организована сопровождённая колонна транспортных средств, передает BAQ.KZ.

Благодаря чётким и слаженным действиям экипажей патрульной полиции по всей области безопасно проведено около 400 автомобилей, в том числе 234 легковых и 95 грузовых. Движение осуществлялось поэтапно, под постоянным контролем и в строгом соответствии с установленным порядком.

Принятые меры позволили снизить аварийность, исключить заторы и обеспечить беспрепятственный проезд по наиболее сложным участкам трасс. Организация колонн стала эффективной профилактической мерой, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций в период неблагоприятных погодных условий.

Департамент полиции области Абай рекомендует водителям:

• внимательно отслеживать прогноз погоды;

• строго соблюдать скоростной режим;

• выдерживать безопасную дистанцию;

• пользоваться официальной информацией о состоянии автодорог.