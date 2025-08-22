В Акмолинской области продолжается жесткая борьба с нелегальными перевозчиками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. 21 августа сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль на 243-м километре автодороги Астана – Петропавловск, водитель которого занимался коммерческим извозом без лицензии.

Правоохранители установили, что мужчина взял по 6 тысяч тенге с каждого пассажира, не имея при этом разрешительных документов. В отношении нарушителя составлен протокол. В полиции подчеркивают, что подобные перевозки несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Нелегальные таксисты, как правило, не соблюдают нормы безопасности и не обеспечивают должного технического состояния своих автомобилей.

С начала года в Акмолинской области зафиксировано уже 440 случаев незаконной деятельности частных перевозчиков. Все они привлечены к ответственности. Полиция напоминает жителям: перед поездкой необходимо проверять наличие лицензии у водителя, особенно при междугородних маршрутах. Экономия на безопасности может обернуться трагедией — доверяйте только официальным перевозчикам.