Полиция объявила войну нелегальным такси в Акмолинской области
Более 400 случаев незаконной деятельности частных перевозчиков выявили в регионе.
В Акмолинской области продолжается жесткая борьба с нелегальными перевозчиками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. 21 августа сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль на 243-м километре автодороги Астана – Петропавловск, водитель которого занимался коммерческим извозом без лицензии.
Правоохранители установили, что мужчина взял по 6 тысяч тенге с каждого пассажира, не имея при этом разрешительных документов. В отношении нарушителя составлен протокол. В полиции подчеркивают, что подобные перевозки несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Нелегальные таксисты, как правило, не соблюдают нормы безопасности и не обеспечивают должного технического состояния своих автомобилей.
С начала года в Акмолинской области зафиксировано уже 440 случаев незаконной деятельности частных перевозчиков. Все они привлечены к ответственности. Полиция напоминает жителям: перед поездкой необходимо проверять наличие лицензии у водителя, особенно при междугородних маршрутах. Экономия на безопасности может обернуться трагедией — доверяйте только официальным перевозчикам.
