С 25 по 27 октября в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погодных условий, что может повлиять на безопасность движения на автодорогах республиканского значения, передаёт BAQ.KZ.

По данным синоптиков, в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Жетысу прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега. На отдельных участках дорог возможны гололедица и ухудшение видимости.

В связи с этим полиция и дорожные службы призывают водителей соблюдать скоростной режим, сохранять дистанцию, а также быть предельно внимательными при управлении транспортом.

Гражданам рекомендуется заранее планировать поездки и по возможности воздержаться от дальних поездок в период ухудшения погоды.

Дополнительную информацию о состоянии дорог можно получить в круглосуточном колл-центре по номеру 1403.