В алматинском аэропорту пассажир рейса "Алматы–Астана" попытался покончить с собой, передает BAQ.KZ. Подробности происшествия сообщили в Департаменте полиции на транспорте.

По данным ведомства, мужчина вовремя прибыл в аэропорт, прошёл регистрацию и досмотр, однако на посадку так и не вышел. В течение четырёх часов он находился в зале ожидания, часть времени провёл в кафе. Затем зашёл в туалет и нанёс себе телесные повреждения.

Работниками медицинской службы аэропорта ему была оказана первая помощь, после чего он доставлен в городскую клиническую больницу, - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что мужчина пытался перерезать себе горло осколком бутылки. Его успели спасти. В полиции отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.