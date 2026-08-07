Полиция сорвала попытку заработать на концерте Канье Уэста в Алматы

До концерта американского рэпера Канье Уэста в Алматы остается несколько дней, но мошенники уже пытаются заработать на ажиотаже. Полиция сообщила, что пресекла попытку незаконной продажи билетов через интернет. Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили молодого человека, который разместил объявление о продаже билетов на предстоящее шоу.

По данным полиции, его действия удалось остановить до того, как кто-либо успел перевести деньги. В ДП Алматы отметили, что перед крупными концертами и спортивными событиями сотрудники круглосуточно отслеживают соцсети, сайты объявлений и другие онлайн-площадки, чтобы выявлять мошеннические схемы и попытки заработать на повышенном спросе.

Полицейские призвали покупать билеты только через официальные сервисы, не переводить деньги незнакомым продавцам и с осторожностью относиться к слишком выгодным предложениям в интернете.

Напомним, концерт Канье Уэста запланирован на 14 августа и должен пройти на Центральном стадионе Алматы.