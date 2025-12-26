Фальшивые обещания о содействии в получении земельных участков обернулись для жителей Казахстана миллионными потерями. Сотрудниками полиции задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств под предлогом помощи в оформлении земли от акимата для ведения малого бизнеса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, мужчина вводил граждан в заблуждение, уверяя, что через знакомых может ускорить процесс выделения земельных участков. Получив денежные средства наличными, он переставал выходить на связь. Одним из потерпевших стал его сосед, которому подозреваемый, пользуясь доверительными отношениями, также пообещал содействие в решении земельного вопроса.

На сегодняшний день зарегистрировано три эпизода мошенничества. Общая сумма причиненного ущерба превышает 10 млн тенге. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в другом регионе и водворен в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили, что оформление земельных участков и предоставление любых государственных услуг осуществляется исключительно в установленном законом порядке. Граждан призывают не доверять лицам, предлагающим подобную помощь за денежное вознаграждение или ссылающимся на несуществующие связи в государственных органах.