С начала сезона полива филиалы "Казводхоза" подали 4,8 миллиарда кубометров воды для полива сельскохозяйственных земель. Это чуть больше половины от плана – всего в этом году для орошения собираются использовать 8,8 миллиарда кубометров воды. Об этом сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По словам вице-министра, вегетационный период в этом году начался на 20 дней раньше обычного из-за аномально тёплой весны. До конца сезона осталось подать ещё около 4 миллиардов кубометров.

"В этой связи Министерством проводится системная и целенаправленная работа по снижению риска дефицита поливной воды, в том числе комплексная работа по регулированию и систематизации водопользования с аграриями. С прошлого года организована работа по подаче поливной воды на договорной основе. Это позволило обеспечить прозрачность условий подачи воды, повысить ответственность сторон и снизить несанкционированное использование воды", - рассказал Нурлан Алдамжаров.

В целом по стране для орошения 1,2 миллиона гектаров земли в этом году планируется использовать 12 миллиардов кубометров воды. Почти вся эта вода – 97% – потребуется для южных регионов Казахстана.

Нурлан Алдамжаров сообщил, что в Алматинской и Жетысуской областях вегетационный период идет стабильно, а в Жамбылской области — по плану.

"В ходе 35-го заседания комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас, состоявшегося 25 апреля в Астане, был согласован и утвержден график подачи воды на текущий оросительный сезон. Принятые меры и согласованные графики подачи воды позволят в полном объеме обеспечить потребности аграрного сектора Жамбылской области", - добавил спикер.

Кроме того, прошли встречи с местными властями Жамбылского, Таласского и Байзакского районов. Им рекомендовано перейти на экономный режим водопользования. Строительство насосной станции в селе Кайнар Кордайского района планируется завершить до 1 июля. Это позволит увеличить подачу воды в нижележащие территории, снизить нагрузку на основной канал и частично решить проблему с нехваткой воды.