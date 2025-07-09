В столице расследуется дело о предполагаемом изнасиловании, совершённом на территории военного городка. По данным источников, к преступлению может быть причастен военнослужащий в звании полковника, преподаватель Национального университета обороны РК, передает BAQ.KZ.

Согласно поступившей информации, инцидент произошёл вечером 8 июля. Потерпевшая — 47-летняя сотрудница частной компании — по приглашению знакомого прибыла к нему в дом, расположенный в военном городке. Там также находился его приятель.

В процессе застолья один из мужчин уснул, а второй, по предварительной версии следствия, на почве ревности избил женщину и совершил над ней насильственные действия. Потерпевшая убежала и обратилась в полицию, позвонив на номер 102. Позже она заявила, что ранее состояла с подозреваемым в отношениях с 2019 по 2023 год.

Уточняется, что подозреваемый на момент происшествия находился в звании полковника и служил в РГУ "Национальный университет обороны РК".

На данный момент известно, что мужчина установлен и доставлен в полицию. Ведётся досудебное расследование. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба Департамента полиции Астаны подтвердила начало следственных мероприятий.

В Министерство обороны игнорируют сообщения редакции.