Получение техпаспорта на недвижимость в Казахстане полностью переведут в онлайн-формат

С 1 июня 2026 года оформление технических и кадастровых паспортов на недвижимость в Казахстан будет доступно только в онлайн-формате через eGov.kz и приложение eGov mobile.

Как сообщили в системе электронного правительства, подача заявлений через операторов ЦОНов будет прекращена.

Теперь пользователи смогут полностью оформить услугу дистанционно: подать заявку, оплатить ее и получить готовый технический паспорт или дубликат кадастрового паспорта в личном кабинете на портале eGov.kz.

Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале, выбрать раздел, связанный с недвижимостью, заполнить данные по объекту, произвести оплату и подписать заявку одним из доступных способов.

По словам первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислава Коняшкина, переход на онлайн-формат позволит сократить количество этапов получения услуги и снизить нагрузку на ЦОНы.

В ведомстве отметили, что популярность цифровых госуслуг продолжает расти. Если в 2021 году онлайн было подано около 100 тысяч заявлений на получение техпаспортов, то к 2025 году доля электронных обращений достигла 41%.

Также услуга оформления технического паспорта уже доступна через мобильное приложение eGov mobile. Для граждан, у которых нет возможности самостоятельно оформить документы онлайн, сохранятся зоны самообслуживания в ЦОНах.