Полярные сияния и слабые магнитные бури ожидаются в новогоднюю ночь
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В новогоднюю ночь ожидается повышенная вероятность наблюдения полярных сияний и слабых магнитных бурь, передает BAQ.KZ.
Расчёты специалистов подтверждают, что на этот период приходится одновременное воздействие двух космических факторов — влияния небольшой корональной дыры, зафиксированной в северном полушарии Солнца, а также прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного в результате серии солнечных вспышек M-класса в ночь с воскресенья на понедельник.
По оценкам экспертов, наибольшие шансы увидеть северные сияния будут у жителей северных и северо-западных регионов страны, включая Санкт-Петербург. В европейской части России наиболее благоприятными для наблюдений традиционно считаются Мурманск и Архангельск. Для центральных регионов, в том числе для Москва, вероятность появления заметных сияний оценивается примерно в 20 процентов. В более южных широтах, ниже 50–52 градусов северной широты, наблюдение ярких полярных сияний маловероятно.
Специалисты отмечают, что праздничная иллюминация и растущая Луна могут существенно осложнить визуальные наблюдения в ночь с 31 декабря на 1 января, создавая дополнительную засветку неба. В таких условиях зафиксировать полярные сияния могут помочь камеры мобильных телефонов и фотоаппаратов, которые обладают более высокой чувствительностью к спектрам излучения, характерным для этого природного явления.
Самое читаемое
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- НДС по новым правилам: ставки, льготы и необлагаемые операции с 2026 года
- Россия планирует поставлять газ на северо-восток Казахстана
- Переговоры во Флориде: о чём договорились Трамп и Зеленский
- В Астане возле ночного клуба зарезали 18-летнего парня