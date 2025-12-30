В новогоднюю ночь ожидается повышенная вероятность наблюдения полярных сияний и слабых магнитных бурь, передает BAQ.KZ.

Расчёты специалистов подтверждают, что на этот период приходится одновременное воздействие двух космических факторов — влияния небольшой корональной дыры, зафиксированной в северном полушарии Солнца, а также прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного в результате серии солнечных вспышек M-класса в ночь с воскресенья на понедельник.

По оценкам экспертов, наибольшие шансы увидеть северные сияния будут у жителей северных и северо-западных регионов страны, включая Санкт-Петербург. В европейской части России наиболее благоприятными для наблюдений традиционно считаются Мурманск и Архангельск. Для центральных регионов, в том числе для Москва, вероятность появления заметных сияний оценивается примерно в 20 процентов. В более южных широтах, ниже 50–52 градусов северной широты, наблюдение ярких полярных сияний маловероятно.

Специалисты отмечают, что праздничная иллюминация и растущая Луна могут существенно осложнить визуальные наблюдения в ночь с 31 декабря на 1 января, создавая дополнительную засветку неба. В таких условиях зафиксировать полярные сияния могут помочь камеры мобильных телефонов и фотоаппаратов, которые обладают более высокой чувствительностью к спектрам излучения, характерным для этого природного явления.