Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны 11 декабря 2025 года огласил обвинительный приговор в отношении гражданки И., признанной виновной в хулиганстве, совершённом на борту воздушного судна, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, подсудимая, находясь на борту самолёта, выполнявшего рейс "А. – Н.", проявила недовольство обслуживанием бортпроводников О. и А. и, особо дерзко нарушая общественный порядок, применила к ним насилие. Действия И. были квалифицированы как хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождавшееся применением насилия, не повлёкшего кратковременного расстройства здоровья и причинения вреда здоровью.

Вина подсудимой была подтверждена её признательными показаниями, показаниями потерпевших, а также иными материалами уголовного дела, которые сторонами не оспаривались. В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить И. наказание в виде трёх лет лишения свободы и удовлетворить гражданские иски потерпевших. Потерпевшие О. и А. поддержали позицию обвинения и также просили удовлетворить заявленные иски. Подсудимая полностью признала вину, принесла извинения и ходатайствовала о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Суд учёл, что И. ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, крупный или особо крупный ущерб отсутствует, имеются смягчающие обстоятельства и отсутствуют отягчающие. В результате по статье 293 части 2 пункту 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Кроме того, на основании статей 91 и 98 УК судом назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения от наркомании по месту жительства.

С подсудимой в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона тенге каждой, а также процессуальные издержки за проведение экспертиз и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим. Приговор в законную силу не вступил.