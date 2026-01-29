В Актобе пресечена противоправная деятельность лица, причастного к пособничеству интернет-мошенничеству, передает BAQ.KZ со ссылкой на органы досудебного расследования.

Установлено, что житель Павлодара в апреле 2025 года через мессенджер Telegram вступил в преступное взаимодействие с неустановленными лицами. В рамках распределения ролей он занимался снятием денежных средств, похищенных у граждан путем обмана с использованием информационных систем, и передавал их сообщникам за вознаграждение.

В одном из эпизодов злоумышленники, представляясь сотрудниками оператора связи и банков, ввели потерпевшую в заблуждение и убедили оформить заем. Получив цифровые коды для снятия средств без банковской карты, пособник снял через банкомат 100 тысяч тенге и часть суммы оставил себе для дальнейшего сотрудничества.

Действия подозреваемого квалифицированы как пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием информационных систем (ст. 28 ч. 5, п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК).

В прокуратуре напомнили, что участие в снятии, переводе или передаче денежных средств, добытых преступным путем, независимо от роли лица и размера вознаграждения, влечет уголовную ответственность.