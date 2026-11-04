Пообещал решить вопрос через связи и получил десятки миллионов: чем закончилось дело в Астане

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

Как произошел обман?

Как установил суд, мужчина, ранее неоднократно судимый за мошенничество, узнал, что в отношении Д. расследуется уголовное дело, а его родственники пытаются добиться благоприятного исхода.

Воспользовавшись этой ситуацией, он решил обмануть одну из родственниц — потерпевшую Г.

В январе 2023 года мужчина через общего знакомого встретился с женщиной и заявил, что имеет связи и может повлиять на ход уголовного дела, чтобы Д. избежал ответственности. За такую «помощь» он потребовал 27 млн тенге.

20 января 2023 года женщина поверила его обещаниям и через посредника передала ему деньги.

Однако Д. в итоге был осужден на 2 года и 6 месяцев лишения свободы.

После этого мужчина снова обратился к потерпевшей и пообещал добиться оправдания Д. уже в апелляционной инстанции. За это он потребовал еще 30 тысяч долларов США.

10 сентября 2023 года женщина передала ему 20 тысяч долларов, а 24 сентября — оставшиеся 10 тысяч долларов.

Таким образом, мужчина получил от потерпевшей 27 млн тенге и 30 тысяч долларов США.

Впоследствии ей вернули 39 132 900 тенге.

Что происходило в суде?

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 8 лет лишения свободы.

Сам мужчина вину не признал и просил суд оправдать его.

Какое наказание назначил суд?

Суд учел, что у подсудимого на иждивении есть малолетние дети, а также частичное возмещение ущерба. При этом отягчающим обстоятельством признан рецидив преступления.

В итоге мужчине назначили 6 лет 10 месяцев лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен.

Приговор пока не вступил в законную силу.