«Попробовали баурсаки, казахские пончики!»: Шоу OVO by Cirque du Soleil открывает для себя Казахстан

Международная команда Cirque du Soleil уже прибыла в Казахстан для подготовки шоу OVO.

До премьеры остаются считанные дни, и интерес к гастролям продолжает стремительно расти. Билетов на ближайшие даты становится все меньше, а лучшие места на многие представления уже практически раскуплены.

Учитывая ограниченное количество шоу и высокий спрос, зрителям, которые планируют посетить постановку, рекомендуют не откладывать покупку билетов. Успеть приобрести билеты можно по ссылкам: Астана, Алматы, www.cirquedusoleil.com/ovo.

Международная команда шоу OVO состоит из 100 человек из 25 стран мира, включая 53 артиста из Бразилии, Канады, Франции, Китая, Монголии, России и др.

Вместе с акробатами мирового класса, клоунами и музыкантами, в страну приехали технические специалисты, художественное руководство, повара и административная команда, которые ежедневно обеспечивают работу шоу за кулисами.

Жани Малле, старший PR-менеджер шоу OVO by Cirque du Soleil (Janie Mallet, Senior Publicist, OVO by Cirque du Soleil), рассказала о том, какие впечатления успела получить команда в Казахстане:

"Нам удалось увидеть традиционный оркестр, попробовать местные деликатесы и выпечку. Здесь очень гостеприимная культура! Нам повезло провести здесь несколько свободных дней, чтобы познакомиться с городом и окрестностями. И теперь мы с нетерпением ждем встречи со зрителями!".

Также ранее сообщалось, что для проведения гастролей в Казахстан двумя самолетами было доставлено около 200 тонн оборудования – это декорации, сценические конструкции, световое и звуковое оборудование, костюмы и вся техническая инфраструктура, необходимая для проведения шоу мирового уровня.

Представления OVO в Астане будут идти 4-7 июня на площадке Barys Arena, а 11-14 июня постановку впервые покажут в Алматы - в Almaty Arena. Всего в рамках мирового тура в Казахстане пройдет 14 представлений, которые, как ожидается, посетят более 70 тысяч зрителей.

За 42-летнюю историю Cirque du Soleil это всего лишь второй визит легендарного цирка в Казахстан. Впервые компания выступала здесь в рамках EXPO-2017. Это действительно уникальное событие мирового уровня.

OVO - одна из самых известных постановок Cirque du Soleil и единственная arena show программа бренда, которая гастролирует по миру. Постановку уже увидели более 10 миллионов зрителей по всему миру. Версия 2026 года была полностью обновлена визуально и технически специально для нового мирового тура.

OVO от Cirque du Soleil - это яркое акробатическое шоу, которое переносит зрителей в красочный мир насекомых. Появление загадочного яйца – «ovo» в переводе с португальского означает «яйцо» - вызывает любопытство, настоящий переполох и становится началом неожиданной истории любви среди обитателей этого удивительного мира. Сочетая захватывающую акробатику, впечатляющие декорации, живую музыку и фирменное театральное повествование Cirque du Soleil, постановка дарит незабываемые эмоции зрителям всех возрастов.

Шоу позволяет зрителям на несколько часов полностью выпасть из повседневности и оказаться в другом мире. После представления у зрителей остаются яркие эмоции и впечатления, которые запоминаются на долгие годы, а самые эффектные моменты шоу еще долго обсуждают и пересматривают в социальных сетях.

Отметим, что сайты El.KZ и BAQ.KZ являются информационными партнёрами творческого коллектива.