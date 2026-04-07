Главная транспортная прокуратура проводит комплекс мер по предотвращению преступлений, связанных с незаконным оборотом холодного оружия, включая кастеты (ст. 287 УК РК), передает BAQ.kz.

По данным ведомства, в ходе расследований установлено, что запрещённые предметы нередко приобретаются через интернет-магазины. Совместно с Комитетом информации Министерства культуры и информации РК выявлены факты размещения рекламы холодного оружия на маркетплейсе «Satu.kz». Площадка привлечена к административной ответственности по статье 455 КоАП РК. В отношении интернет-ресурсов, распространяющих подобный контент, также принимаются меры по его блокировке.

Дополнительные меры профилактики внедрены на объектах транспорта. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах размещены информационные плакаты и баннеры об уголовной ответственности, а также установлены специальные ящики для добровольной сдачи запрещённых предметов.

В прокуратуре напомнили, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение холодного оружия влечёт уголовную ответственность, тогда как за его рекламу предусмотрена административная. При этом лица, добровольно сдавшие такие предметы, освобождаются от уголовной ответственности.

Гражданам также рекомендуют перед поездками внимательно проверять багаж и личные вещи.