В Шортандинском районе суд рассмотрел дело об административном правонарушении, которое вскрыло не только факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но и попытку фальсификации доказательств прямо в зале суда, передает BAQ.KZ.

Житель посёлка Шортанды, остановленный полицией за рулём в нетрезвом состоянии, пытался доказать свою невиновность, предоставив справку о якобы повторном медицинском освидетельствовании, согласно которой он был трезв. Однако суд усомнился в подлинности документа и инициировал проверку. В результате выяснилось, что водитель не проходил повторное освидетельствование, а справка оказалась фальшивкой. Сам К. в итоге признал, что подделал документ, чтобы уйти от ответственности.

Суд назначил К. административный арест на 15 суток и лишил его водительских прав на 7 лет. Но на этом история не закончилась - суд вынес частное постановление в адрес районного прокурора по факту использования подложной справки, что уже перешло в плоскость уголовного расследования. По делу возбуждено производство по статье 385 часть 3 УК РК - использование заведомо подложного документа.

Теперь К. грозит ещё и уголовная ответственность - за попытку обмануть суд, что, по словам правоведов, рассматривается как отягчающее обстоятельство.