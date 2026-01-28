В Атырауской области прокуроры защитили парковую зону Махамбетского района, где акимат планировал строительство нового здания для отдела полиции, передает BAQ.KZ.

По плану местных властей, для стройки должны были вырубить насаждения на площади 2 гектаров, что противоречило закону и генеральному плану.

После вмешательства прокуратуры решения акима села были отменены, что позволило сохранить экосистему региона и поддержать акции по озеленению "Таза Қазақстан".

Виновные в нарушениях — заместитель акима района, начальники отделов земельных отношений и строительства, а также руководитель Махамбетского филиала НАО "Правительство для граждан" — привлечены к дисциплинарной ответственности. Аким Махамбетского сельского округа был освобождён от занимаемой должности.

Прокуратура подчеркнула, что подобные меры направлены на соблюдение закона, сохранение зелёных зон и поддержание экологической безопасности региона.