Попытку крупной контрабанды гаджетов в колонию пресекли в Жетысу

Сегодня 2026, 07:11
Фото: ДУИС Алматинской области и области Жетысу

В области Жетысу сотрудники колонии №12 средней безопасности выявили и пресекли попытку нелегальной доставки гаджетов заключённым, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДУИС Алматинской области и области Жетысу.

Как выяснилось, водитель, обслуживающий индивидуального предпринимателя на территории колонии, выступал в роли курьера и пытался передать запрещённые предметы заключённым. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили тщательно замаскированный тайник.

Внутри тайника изъяли:

5 мобильных телефонов,
5 зарядных устройств,
Wi-Fi роутер,
6 USB-кабелей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Все причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В ДУИС подчеркнули, что любые попытки доставки запрещённых предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы строго запрещены и влекут за собой уголовную или административную ответственность.

