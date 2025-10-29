В социальных сетях набирает обороты опасная мода – пугать, издеваться и провоцировать людей ради лайков. То, что раньше называли "пранком", сегодня всё чаще превращается в нарушение закона и элементарных норм морали, передаёт BAQ.KZ

Эту тему в Мажилисе поднял депутат фракции "Amanat" Нартай Сарсенгалиев, обратившись с запросом к министру внутренних дел Ержану Саденову и министру культуры и информации Аиде Балаевой.

"Сегодня в обществе стало больше тех, кто ради лайков забывает о здравом смысле. Люди устраивают глупые сцены в общественных местах, пугают прохожих и называют это развлечением", — отметил депутат.

По его словам, в погоне за вниманием блогеры утратили чувство меры и ответственности. В Астане один из них зашёл в лифт с "трупом", погасил свет, и "покойник" внезапно ожил – люди кричали от страха. Другой блогер вошёл в лифт с пистолетом и направил его на пассажиров. В Алматы молодые люди бросали мусор в дворников и смеялись, снимая видео для своих страниц.

"Понять, что такие действия противоречат здравому смыслу, несложно. Но они этого не осознают. А если и понимают – всё равно не останавливаются. Потому что их цель – внимание, лайки, слава", — сказал он.

Нартай Сарсенгалиев напомнил, что казахстанские блогеры позорят страну и за её пределами. В Китае девушка-блогер сняла видео, будто совершает кражу. Позже в Узбекистане ещё один скандальный ролик, где она пристаёт к незнакомым мужчинам в метро.

"Тем, кто не понимает, что даже игра может закончиться трагедией, пора нести ответственность. Эти блогеры должны отвечать за нарушение общественного порядка и вторжение в личную жизнь людей", — заявил депутат.

Он также обратил внимание на новый вид пранков с использованием искусственного интеллекта. По его словам, в сети распространяются видео, где якобы президенты и министры совершают покупки или делают заявления, которых не было. Люди, не разбирающиеся в технологиях, принимают это за правду.