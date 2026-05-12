Посевная в Казахстане: площади выросли до 23,8 млн гектаров

В Казахстане продолжается активная посевная кампания. В регионах уже засеяны миллионы гектаров, а власти отчитываются о готовности техники, обеспеченности топливом и семенами, передает BAQ.kz.

Показатели по Казахстану

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, общая посевная площадь в 2026 году составит 23,8 млн гектаров, что на 180 тыс. гектаров больше уровня прошлого года.

Площадь масличных культур превысит 4 млн гектаров, кормовых - 3,3 млн гектаров. Для обеспечения сырьём перерабатывающих проектов расширены посевы кукурузы до 265 тыс. гектаров, а площади картофеля увеличатся на 10 тыс. гектаров.

"По поручению Главы государства продолжается работа по диверсификации. Площадь пшеницы в текущем году сократится на 125 тыс. га и составит 12,1 млн га. Также в целях сокращения нагрузки на водные ресурсы оптимизированы площади риса на 20,2 тыс. га. При этом площади хлопчатника под капельным орошением увеличатся на 29,8 тыс. га. Утвержденная структура посевов позволит получить необходимый объем урожая и учесть конъюнктуру внешнего спроса", - подчеркнул он.

Отмечается, что акцент на диверсификацию и высокорентабельные культуры должен обеспечить внутренний рынок социально значимой продукцией и снизить риски ценовых колебаний.

Ситуация в Костанайской области

В Костанайской области посевные работы планируется провести на площади более 5,1 млн гектаров. На сегодняшний день засеяно уже 603,5 тыс. гектаров.

"Все показатели Дорожной карты будут выполнены. В том числе по основным культурам пшенице и масличным. Также будут предусмотрены необходимые площади сева социально-значимых и кормовых культур", - отметил аким региона Кумар Аксакалов.

Регион обеспечен семенами, удобрениями и техникой, а также необходимым объемом дизельного топлива.

Ситуация в СКО

В Северо-Казахстанская область посевная площадь составит 4,3 млн гектаров. Уже засеяно 751,4 тыс. гектаров.

"Для повышения урожайности в текущем году планируется внести 400 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 40 тыс. тонн больше уровня прошлого года", - сообщил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Регион полностью обеспечен техникой, семенами и льготным топливом.

Что в Павлодарской области

В Павлодарская область посевные площади увеличены до 1,7 млн гектаров, из которых уже засеяно 362 тыс. гектаров.

"Вся сельскохозяйственная техника готова. Выделено 27,3 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива по цене 275 тенге за литр", - сказал аким региона Асаин Байханов.

Как идет посевная на юге

В Кызылординская область посевная площадь составит 185,8 тыс. гектаров.

"Посевные площади риса по сравнению с прошлым годом будут сокращены на 10,9 тыс. га и составят 70 тыс. га", - заявил аким Мурат Ергешбаев.

Регион делает ставку на менее водоемкие культуры, включая кукурузу, а обеспеченность ресурсами достигает почти 100%.

Посевная кампания в Казахстане проходит в активной фазе. Власти делают ставку на диверсификацию, снижение зависимости от водоемких культур и повышение эффективности сельского хозяйства, что должно укрепить продовольственную безопасность страны.