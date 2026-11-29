В Кызылординской области намерены увеличить посевные площади кукурузы до 28 395 гектаров в 2027 году. Для этого утверждена Дорожная карта на 2026–2028 годы. Вопросы расширения посевов и эффективного использования водных ресурсов рассмотрели на совещании под председательством акима области Мурата Ергешбаева.

Диверсификация структуры посевов проводится в соответствии с поручением Главы государства по рациональному использованию воды и оптимизации площадей влаголюбивых культур. При этом регион намерен повышать не только урожайность, но и экономическую эффективность использования каждого кубометра воды.

Если в прошлом году кукурузой было занято две тысячи гектаров, то в текущем году площадь увеличили до 11 тысяч гектаров. С этих полей собрали более 60 тысяч тонн урожая.

В регионе также внедряют современные агротехнологии и водосберегающие системы. Так, ТОО «Тан ЛТД» в Шиелийском районе выращивало кукурузу на тысяче гектаров с применением капельного орошения. ТОО «Центр семеноводства» использовало дождевальные установки.

Кроме того, при участии компании «Harvest Agro» начата работа по посеву кукурузы и сафлора на площади семь тысяч гектаров.

«Государство поддерживает диверсификацию и создаёт благоприятные условия для сельхозтоваропроизводителей. Теперь главная задача — эффективно использовать эти возможности. Необходимо вести индивидуальную работу с каждым хозяйством, своевременно и качественно координировать подготовку к посеву кукурузы», — отметил Мурат Ергешбаев.

Одновременно с расширением посевных площадей в области развивают переработку сельхозпродукции. В поселке Тереңөзек Сырдарьинского района реализуется инвестиционный проект «Кызылординский крахмально-паточный завод» стоимостью 40 млрд тенге.

Проект предусматривает два этапа. В этом году завершено строительство первого — комплекса по сушке кукурузы и хранению 20 тысяч тонн продукции. На следующем этапе планируется организовать глубокую переработку кукурузы с производством крахмала, патоки и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Запуск предприятия должен обеспечить местным сельхозтоваропроизводителям сбыт урожая, а также способствовать развитию перерабатывающей промышленности, снижению импортозависимости и увеличению экспортного потенциала региона.