В микрорайоне Достык города Павлодара 193 семьи получили ключи от новых квартир.

Среди новоселов – дети-сироты, многодетные и неполные семьи, люди с инвалидностью и ветераны.

Новоселов поздравил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

«Сегодня для 193 семей наступил долгожданный день. Некоторые ждали собственного жилья 18 лет. Искренне благодарю вас за терпение и выдержку», – сказал глава региона.

Он отметил, что работа по обеспечению жителей Павлодарской области жильем будет продолжена.

Каким стал новый дом

12-этажный жилой дом состоит из девяти подъездов, в которых расположено 638 квартир. Из них 330 – однокомнатные, 242 – двухкомнатные и 66 – трехкомнатные.

Общая площадь жилого комплекса превышает 59 тыс. квадратных метров.

Новоселы поделились радостью от получения собственного жилья.

«Для нашей семьи это долгожданная возможность жить в собственном доме и создавать детям комфортные условия. Спасибо за внимание к семьям, которые особенно нуждаются в поддержке государства», – отметил многодетный отец Жәнібек Қуаныш.

Что появится в микрорайоне

Новый дом стал частью комплексного развития микрорайона Достык. Здесь уже работает школа и развивается социальная инфраструктура.

В перспективе в микрорайоне планируется строительство детского сада, ледового дворца, конгресс-холла и других объектов.

Кроме того, продолжается строительство новой трамвайной линии протяженностью около 4,5 км. Запустить ее планируется в 2027 году.

Сколько жилья построили в регионе

В Павлодарской области продолжается рост объемов жилищного строительства.

По итогам первого полугодия 2026 года в регионе введено более 166 тыс. квадратных метров жилья.

Объем строительных работ достиг 193 млрд тенге, что составляет 129,6% к аналогичному периоду прошлого года.