После Caspian Marathon 2026 в Актау пожаловались на мусор на центральной дороге

После проведения Caspian Marathon 2026 в Актау на центральной автодороге остался мусор. Горожане обратили внимание на загрязнённую территорию и поделились видеозаписью в социальных сетях.

Как сообщает Lada.kz, местные жители выразили возмущение состоянием дороги после масштабного спортивного мероприятия.

«Для такого значимого события можно же было поступить организованно. А то получилось настоящее свинство, которое мы наблюдаем из окон», — заявила жительница города Айжан.

В свою очередь, организаторы марафона сообщили, что возле амфитеатра и ресторана «Айдын» мусор уже полностью убрали. Работы по очистке остальных участков территории продолжаются.