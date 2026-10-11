После Caspian Marathon 2026 в Актау пожаловались на мусор на центральной дороге
Организаторы сообщили, что уборка территории продолжается.
11 Октября 2026, 19:43
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11 Октября 2026, 19:4311 Октября 2026, 19:43
129Фото: Скриншот видео
После проведения Caspian Marathon 2026 в Актау на центральной автодороге остался мусор. Горожане обратили внимание на загрязнённую территорию и поделились видеозаписью в социальных сетях.
Как сообщает Lada.kz, местные жители выразили возмущение состоянием дороги после масштабного спортивного мероприятия.
«Для такого значимого события можно же было поступить организованно. А то получилось настоящее свинство, которое мы наблюдаем из окон», — заявила жительница города Айжан.
В свою очередь, организаторы марафона сообщили, что возле амфитеатра и ресторана «Айдын» мусор уже полностью убрали. Работы по очистке остальных участков территории продолжаются.
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