После драки на чемпионате Азии в Туркестане отстранили двух тренеров

Управление физической культуры и спорта Туркестанской области временно отстранило от работы государственного тренера по гребле на байдарках и каноэ Даулета Султанбекова и тренера областной СДЮСШОР Тимура Алиханова. Решение принято после конфликта, произошедшего во время чемпионата Азии по гребле в Туркестане. Поводом для разбирательства стала видеозапись, распространившаяся в социальных сетях.

На кадрах запечатлён конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого одному из участников наносятся удары. Позже тренер Тимур Алиханов заявил, что пострадавшим на видео является именно он. По его словам, инцидент произошёл 7 июня во время чемпионата Азии среди спортсменов U18, U23 и параканоистов. Алиханов утверждает, что подвергся нападению со стороны государственного тренера РК по гребле на байдарках и каноэ и исполнительного директора Национальной федерации гребных видов спорта «Қайық» Даулета Султанбекова.

В ходе конфликта Султанбеков дважды ударил меня в область челюсти, причинив телесные повреждения. Кроме того, он публично оскорблял и унижал меня в присутствии других людей, а также угрожал увольнением, — написал тренер в социальных сетях.

После обращения в полицию Алиханов также заявил о давлении с целью заставить его забрать заявление. Кроме того, он обвинил руководство спортивной отрасли в предвзятом отношении и вмешательстве в формирование национальной сборной. На момент публикации официальных комментариев по этим обвинениям не поступало. В управлении спорта Туркестанской области сообщили, что обе стороны конфликта временно отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения следственных действий.

Согласно предварительным данным, между указанными гражданами возник конфликт вследствие взаимного недопонимания, — говорится в официальном сообщении ведомства.

По факту инцидента проводится досудебное расследование.