После ДТП: в Алматы девочке с ампутированной ногой спасли руку
В Алматы детям бесплатно провели уникальные операции по восстановлению рук и ног.
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В Алматы в Детской городской клинической больнице №2 бесплатно провели уникальные операции детям с тяжёлыми патологиями рук и ног. Хирургические вмешательства выполнены в рамках мастер-класса с участием ведущего микрохирурга из России, профессора Игоря Голубева, при поддержке фонда "Добровольное общество Милосердие" и фонда "Samruk-Kazyna Trust", передает BAQ.KZ.
"Мы прооперировали пятерых детей с врожденными и приобретёнными патологиями конечностей. Использованы уникальные технологии, ранее не применявшиеся в Казахстане. Всё бесплатно, в рамках ОСМС", — отметил директор ДГКБ №2 Марат Рабандияров.
Каждый случай — редкий и сложный:
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Аделя, 6 лет — пострадала в ДТП, перенесла ампутацию ноги, ей исправили деформации кисти;
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Шынтас — остался с парализованной рукой после травмы позвоночника, провели третий этап реконструкции;
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Нурали — не мог разогнуть пальцы, провели повторную операцию, чтобы спасти функцию руки;
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Ратмир — кистозное новообразование остановило рост руки, успешно восстановлена длина конечности.
В операциях участвовали казахстанские хирурги и ортопеды, прошедшие обучение под руководством профессора Голубева. Также было проведено 20 бесплатных консультаций и обучение 17 казахстанских специалистов.
"Это не просто лечение, это инвестиция в будущее нашей медицины и шанс детям обрести полноценную жизнь", — подчеркнули организаторы.
Ранее алматинские врачи удалили смертельно опасную опухоль размером с яйцо.
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