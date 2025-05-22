В Алматы в Детской городской клинической больнице №2 бесплатно провели уникальные операции детям с тяжёлыми патологиями рук и ног. Хирургические вмешательства выполнены в рамках мастер-класса с участием ведущего микрохирурга из России, профессора Игоря Голубева, при поддержке фонда "Добровольное общество Милосердие" и фонда "Samruk-Kazyna Trust", передает BAQ.KZ.

"Мы прооперировали пятерых детей с врожденными и приобретёнными патологиями конечностей. Использованы уникальные технологии, ранее не применявшиеся в Казахстане. Всё бесплатно, в рамках ОСМС", — отметил директор ДГКБ №2 Марат Рабандияров.

Каждый случай — редкий и сложный:

Аделя, 6 лет — пострадала в ДТП, перенесла ампутацию ноги, ей исправили деформации кисти;

Шынтас — остался с парализованной рукой после травмы позвоночника, провели третий этап реконструкции;

Нурали — не мог разогнуть пальцы, провели повторную операцию, чтобы спасти функцию руки;

Ратмир — кистозное новообразование остановило рост руки, успешно восстановлена длина конечности.

В операциях участвовали казахстанские хирурги и ортопеды, прошедшие обучение под руководством профессора Голубева. Также было проведено 20 бесплатных консультаций и обучение 17 казахстанских специалистов.

"Это не просто лечение, это инвестиция в будущее нашей медицины и шанс детям обрести полноценную жизнь", — подчеркнули организаторы.

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