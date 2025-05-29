После гибели Шерзата: в суде раскрыли разговоры подозреваемых и свидетельниц в машине
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В ходе заседания суда в Талдыкоргане по делу об убийстве Шерзата Полата была оглашена расшифровка звуковой записи, сделанной после инцидента. Адвокат потерпевших озвучил фонограмму предполагаемых участников событий, обсуждающих детали конфликта, оружие и согласование версий, передаёт BAQ.KZ.
Вопреки прежним утверждениям о шоковом состоянии, свидетельница Нурбекова и Арлан Каскенов, а также другие участники беседы вели себя спокойно, смеялись, ругались и обсуждали оружие и детали конфликта.
Особое внимание вызвал стиль общения — в речи подозреваемых присутствовало настолько большое количество ненормативной лексики, что адвокат, зачитывавший расшифровку, вынужден был прерываться почти после каждой фразы.
Фигуранты записи обозначены как:
Х — Нуркияс Ильясов , Х1 — Абзал Шынасыл, Х2 — Юлдаш Розыбаекиев, Х3 — Арлан Каскенов, У — Дана Жаксыгельды , У1 — Эльмира Нурбекова.
Х1 (Абзал Шынасыл): "Арлан, чтобы не проболтались. Вы вообще ничего не видели, понятно?"
Х1: "Что мы скажем, если нас задержат?"
Х: "В общем, дос, что говорят? Сотталсақ — сотталып кетейік".
Также в записях обсуждается факт применения оружия:
У1 (Эльмира Нурбекова): "А кто ствол достал? Зачем вам это надо было? Он в нас целился, и тут все толпой налетели".
"Где эта двухстволка?" — "Там где-то".
"Они стояли толпой. Мы зашли в магазин за сигаретами, а продавец нас прогнал".
Отметим, с начала заседания было объявлено, что потерпевшие — родители погибшего подростка — не смогут присутствовать в зале суда по состоянию здоровья. Однако адвокаты, представляющие интересы потерпевшей стороны, выразила несогласие с таким решением и настояла на обязательной явке родителей в суд для дачи показаний.
Судебный процесс продолжается.