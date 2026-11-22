В индонезийской провинции Бантен продолжаются поиски работников кондитерской фабрики, где произошёл крупный пожар. По предварительным данным, судьба 36 человек остаётся неизвестной.

Как сообщает издание Basarnas, возгорание произошло вечером 21 ноября в промышленной зоне Чиканде. Полностью ликвидировать пожар удалось только утром следующего дня.

На момент происшествия на предприятии находились 59 сотрудников. Из них 16 человек удалось спасти, трое погибли, ещё 36 числятся пропавшими без вести.

После тушения пожара спасатели приступили к разбору завалов внутри выгоревшего здания. На месте также работают сотрудники полиции.

Причины возгорания пока не установлены. По словам очевидцев, незадолго до происшествия на фабрике несколько раз отключалось электричество.

Родственники пропавших работников ожидают информации о судьбе своих близких возле территории предприятия.