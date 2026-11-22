После крупного пожара на кондитерской фабрике в Индонезии пропали 36 работников
Три человека погибли, ещё 16 сотрудников удалось спасти.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В индонезийской провинции Бантен продолжаются поиски работников кондитерской фабрики, где произошёл крупный пожар. По предварительным данным, судьба 36 человек остаётся неизвестной.
Как сообщает издание Basarnas, возгорание произошло вечером 21 ноября в промышленной зоне Чиканде. Полностью ликвидировать пожар удалось только утром следующего дня.
На момент происшествия на предприятии находились 59 сотрудников. Из них 16 человек удалось спасти, трое погибли, ещё 36 числятся пропавшими без вести.
После тушения пожара спасатели приступили к разбору завалов внутри выгоревшего здания. На месте также работают сотрудники полиции.
Причины возгорания пока не установлены. По словам очевидцев, незадолго до происшествия на фабрике несколько раз отключалось электричество.
Родственники пропавших работников ожидают информации о судьбе своих близких возле территории предприятия.
Самое читаемое
- В области Абай построят животноводческий комплекс за 650 млн тенге
- Новая техника и специальные парковки: В Астане обновят противопожарную инфраструктуру
- Инара Абдигаппаркызы выразила поддержку позиции Токаева в борьбе за «Закон и порядок»
- Трамп и Си Цзиньпин выступили против автономного использования ИИ в крупных военных операциях
- Ерлан Карин назвал 10 ключевых тезисов из выступления Токаева на форуме аграриев