Жительница Костаная оказалась в реанимации городской больницы после неудачной пластической операции в частной клинике, передает BAQ.KZ.

Как стало известно корреспонденту HALYQSTAN, у женщины — запущенный перитонит, вызванный двойным повреждением кишечника во время липосакции.

По информации источников, операцию проводил стажёр, чьи неосторожные действия привели к серьёзной внутренней травме. После процедуры пациентка чувствовала себя плохо, но в частной клинике симптомы объясняли обычной послеоперационной реакцией.

Состояние продолжало ухудшаться. В критический момент женщину госпитализировали по скорой помощи в Костанайскую городскую больницу, где её экстренно прооперировали уже в ночь на 8 июля. Врачи консультировались с национальным научным центром хирургии в Алматы и профильными специалистами.

Как сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, пациентка 1992 года рождения поступила в крайне тяжёлом состоянии, но сейчас находится в сознании, дышит самостоятельно, лечение проводится в полном объёме. Состояние стабильно тяжёлое, при улучшении она будет переведена из реанимации в профильное отделение.

По предварительной информации, частная клиника, где проводилась липосакция, работает легально.