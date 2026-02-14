В Усть-Каменогорск жители многоэтажного дома по улице Нурмагамбетова (бывшая Орджоникидзе) добились проверки квартиры соседей, которую, по их словам, годами превращали в склад вещей и мусора, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

По данным департамента полиции Восточно-Казахстанской области, обращение поступило 10 февраля в участковый пункт полиции. Поводом стало ненадлежащее санитарное состояние жилья. В проверке участвовали полицейские и представители профильных служб.

Осмотр показал, что трёхкомнатная квартира практически полностью заставлена бытовой техникой, коробками, одеждой и другими предметами. Скопление вещей создавало антисанитарию и представляло реальную угрозу с точки зрения пожарной безопасности. В помещении проживают пожилая женщина и её сын.

13 февраля, после получения согласия жильцов, специалисты приступили к расчистке квартиры и приведению её в надлежащее состояние.

Повышенное внимание к подобным ситуациям связано с недавним происшествием на проспекте Ауэзова, где в полностью захламлённой квартире произошёл пожар. Тогда спасателям пришлось разбирать завалы прямо во время тушения, чтобы добраться до очага возгорания. Случай стал тревожным сигналом для соседей и служб, отвечающих за безопасность в жилом фонде.