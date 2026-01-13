После пяти медалей в Бахрейне: тренера юношеской сборной РК по таэквондо уволили
Старший тренер юношеской сборной Казахстана по таеквондо Нурболат Жанбыров был уволен с занимаемой должности накануне Нового года без официального объяснения причин. Об этом он заявил в интервью, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
По словам специалиста, он проработал с юношеской сборной почти четыре года. В ноябре 2025 года на Азиатских играх среди юношей в Манаме (Бахрейн) его подопечные завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали - лучший результат в истории выступлений сборной Казахстана на данных континентальных соревнованиях.
Жанбыров отметил, что после возвращения команды с турнира ему сообщили о необходимости покинуть должность. Его помощник Жалгас Беккасымов также был освобожден от работы в связи с окончанием контракта. При этом, как утверждает тренер, никаких официальных разъяснений по кадровым решениям предоставлено не было.
"Для увольнения должна быть какая-то причина. К сожалению, никто не смог объяснить, почему меня увольняют. Когда мы вернулись из Бахрейна, нам просто сказали: “Уходи”", — заявил Нурболат Жанбыров.
По его словам, он обращался к руководству Олимпийского центра и Федерации таеквондо Казахстана, однако добиться ясного ответа так и не удалось. Просьбу остаться на месяц, чтобы найти новую работу, также отклонили.
Тренер подчеркнул, что рассчитывал продолжить подготовку спортсменов к юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в 2026 году в Дакаре (Сенегал), однако его участие в этом процессе прекращено. Позже он случайно встретил президента Федерации таеквондо Казахстана Кудерета Шамиева, который сообщил, что на его место будут назначены новые специалисты.
В настоящее время Жанбырову поступают предложения о работе из Объединённых Арабских Эмиратов и Туниса, однако он отказывается от них, заявляя, что не хочет готовить потенциальных соперников для казахстанских спортсменов. При этом в стране, по его словам, подходящей работы для него пока не нашлось.
"У меня шесть детей, и остаться без работы прямо накануне Нового года было тяжело. Федерация выплатила месячное пособие, пока на этом живём", — добавил тренер.
В завершение он выразил обеспокоенность отсутствием прозрачности в кадровых решениях и отметил, что подобная практика негативно сказывается на единстве в сборной.
