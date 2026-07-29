После сильного землетрясения в Японии десятки людей считаются пропавшими

У юго-западного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. По предварительным данным, десятки людей пострадали, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Без электроснабжения остались около 48 тысяч домов. Как сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA), эпицентр подземных толчков находился на морском дне у побережья префектуры Кумамото на глубине около 10 километров.

После землетрясения объявлялась угроза цунами, однако позже предупреждение отменили. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в префектурах Кумамото и Кагосима. В торговом центре города Касима после взрыва обрушилась часть второго этажа. По данным местных СМИ, под завалами могут находиться от 20 до 30 человек. Также поступают сообщения о пропавших после обрушения дымовой трубы на заводе компании Nippon Paper в городе Яцусиро.

Власти рекомендовали около 300 тысячам жителей эвакуироваться. К спасательной операции привлечены сотни военнослужащих, продолжаются повторные подземные толчки. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити создала оперативный штаб по ликвидации последствий землетрясения и поручила направить в пострадавший регион 3600 военнослужащих Сил самообороны.

Из-за стихии приостановлено железнодорожное сообщение, включая движение скоростных поездов синкансэн. При этом, по данным управления по ядерному регулированию, нарушений в работе АЭС «Сэндай» и «Гэнкай» не зафиксировано. Мощные подземные толчки также ощущались в Южной Корее, в том числе в городе Пусан.