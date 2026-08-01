После угроз бойкота ФИФА отказалась от скандального проекта
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Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи привлечь частных инвесторов к крупнейшим международным турнирам после резкой критики и угроз бойкота. Проект FIFA Forward Enterprise (FFE) предусматривал создание новой коммерческой структуры, через которую инвесторы могли бы приобрести миноритарные доли. В ФИФА рассчитывали привлечь до 4,2 млрд долларов и направить эти средства на финансирование 211 национальных футбольных ассоциаций.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация отказалась от инициативы, поскольку она перестала соответствовать своей главной цели.
Наша цель всегда заключалась и будет заключаться в том, чтобы объединять и развивать. В связи с этим этот проект реализован не будет, — заявил Инфантино.
После презентации в конце июля проект вызвал волну критики. УЕФА вместе с 55 национальными федерациями пригрозил бойкотом турниров ФИФА, если организация не откажется от этой идеи. Против инициативы также выступила КОНКАКАФ. На фоне споров усилилось давление на Инфантино: его советник Карлос Кордейру ушел в отставку, а главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур назвал проект «инициативой одного человека».
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