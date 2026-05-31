После волны критики: США смягчили спорные правила выдачи грин-карт

Американские власти смягчили ранее предложенные требования для иностранных граждан, претендующих на получение грин-карты. Новые разъяснения Министерства внутренней безопасности США предусматривают исключение для высококвалифицированных специалистов, которые смогут продолжать оформление постоянного вида на жительство, не покидая территорию страны.

Ранее обсуждавшаяся инициатива предполагала, что большинство иностранцев, находящихся в США по временным визам, должны будут выезжать за пределы страны и подавать документы через американские дипломатические представительства. Это вызвало серьезное беспокойство среди иммигрантов и привело к резкому росту обращений к миграционным юристам.

Теперь ведомство уточнило, что новые правила не распространяются на квалифицированных специалистов и не должны создавать препятствий для получения ими постоянного резидентства. Вместе с тем для отдельных категорий заявителей процедура оформления по-прежнему может проходить через посольства и консульства США за рубежом.

Власти также подчеркнули, что изменения не затрагивают лиц, уже имеющих статус постоянного законного резидента Соединенных Штатов.

На фоне ужесточения миграционной политики в стране продолжается активная борьба с нелегальной иммиграцией. По данным американских властей, сотни тысяч человек были депортированы, а миллионы иностранцев самостоятельно покинули США. В то же время число прибывающих в страну мигрантов заметно сократилось по сравнению с предыдущими годами.

Эксперты отмечают, что новые разъяснения помогут снизить неопределенность для тысяч иностранных специалистов, которые строят карьеру и планируют долгосрочное проживание в Соединенных Штатах.