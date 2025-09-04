После взрыва в Кульсары начались проверки законности использования земель АЗС
8 АЗС оштрафованы за незаконное использование земли.
Департамент по управлению земельными ресурсами Атырауской области инициировал внеплановые проверки автозаправочных станций после чрезвычайного происшествия, произошедшего 30 мая 2025 года на газозаправочной станции в Кульсары, передает BAQ.KZ.
Напомним, в результате взрыва и последующего пожара пострадали три одноэтажных строения, сама станция и находящееся за ней двухэтажное здание. Несколько человек получили ранения, двое погибли.
В ходе проверок выявлены многочисленные факты нецелевого использования земельных участков. Согласно статье 65 Земельного кодекса РК, землепользователи обязаны использовать землю строго в соответствии с её целевым назначением и условиями договора. Нарушения влекут административную ответственность по статье 93 Земельного кодекса и статье 339 КоАП.
По итогам работы возбуждено 8 административных дел. Собственники нарушивших правила АЗС оштрафованы и получили предписания об устранении нарушений.
В департаменте сообщили, что внеплановые проверки автозаправочных станций будут продолжены по всей области для обеспечения законного и безопасного использования земельных участков.
