На фоне ограничений по использованию пенсионных накоплений на стоматологические услуги в Казахстане резко вырос спрос на офтальмологию, передает BAQ.KZ.

По данным Отбасы банка, в сентябре было исполнено 1 611 заявлений на единовременные пенсионные выплаты для оплаты офтальмологических услуг на сумму 1,4 млрд тенге. Это в 5,8 раза больше по количеству и в 7 раз больше по сумме, чем в августе. Если сравнивать со средними показателями за последние 12 месяцев, рост еще более заметен — в 7,9 и 9,3 раза соответственно.

Напомним, с 15 сентября Отбасы банк прекратил прием заявок на использование пенсионных излишков для лечения зубов — это была самая популярная цель среди выплат на лечение. Причиной стали многочисленные случаи фальсификаций, которые не удалось остановить даже усиленными мерами контроля.

Министерство здравоохранения подготовило проект поправок, исключающих возможность использования пенсионных средств на стоматологические услуги. Общественное обсуждение документа завершилось накануне. По ряду выявленных эпизодов уже ведется розыск подозреваемых.

Несмотря на запрет, общее снижение активности в сегменте "на зубы" оказалось умеренным: в сентябре исполнено 67,5 тыс. заявлений на сумму 56,9 млрд тенге, что на 6% и 4% меньше, чем в августе. Однако резко выросли возвраты средств обратно в ЕНПФ — 21,8 млрд тенге по 27,3 тыс. заявлений, тогда как месяцем ранее эти показатели составляли лишь 3,7 млрд и 6,3 тыс.

Возврат возможен, если заявитель передумал, не успел предоставить документы или пытался использовать деньги не по назначению. В то же время возвратов по офтальмологии почти нет — всего 83 заявления на 48 млн тенге без заметной динамики.

Для сравнения, выплаты на улучшение жилищных условий, где нарушений не зафиксировано, демонстрируют устойчивый рост: 128,9 тыс. заявлений на 73,3 млрд тенге, что примерно на 20% больше, чем в августе. Возврат средств в этом направлении также остался стабильным.