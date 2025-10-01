Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провёл встречу с представителями неправительственных организаций в гибридном формате — в Астане и онлайн, передает BAQ.KZ.

На обсуждение вынесли наиболее актуальные вопросы: обоснованность тарифов на электро- и теплоснабжение, стабильность обеспечения страны ГСМ, ценообразование на бензин, а также ход модернизации угольных ТЭЦ.

По каждому из направлений глава ведомства и его команда представили конкретные данные. В частности, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" количество технических нарушений в прошлом отопительном сезоне снизилось на 27%, а девять ТЭЦ переведены из "красной" в "жёлтую" зону риска. Подготовка к текущему сезону также идёт: из 10 запланированных к ремонту энергоблоков завершены работы на 6, из 63 котлов — на 29, а из 39 турбин — на 18.

Аккенженов отметил, что работа с НПО уже ведётся на системной основе: аккредитованы 39 организаций, в состав Общественного совета входят представители 13 НПО. Только в прошлом году они рассмотрели 155 проектов документов, а в текущем — уже 97.

"Я благодарен за прямой и порой острый разговор. Мы представили конкретные цифры и факты по каждому направлению. Такой предметный диалог показывает, что нужны постоянно действующие профессиональные площадки для взаимодействия", — сказал министр.

Он также предложил законодательно закрепить статус, полномочия и ответственность уполномоченных по работе с НПО — по аналогии с институтом уполномоченных по этике, который доказал свою эффективность.

"Эффективный диалог с обществом — это не дополнительная, а ключевая часть нашей работы. Такой подход позволит вывести наше взаимодействие на новый, более профессиональный уровень", — подчеркнул Аккенженов.