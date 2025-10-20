Ежегодно почти 300 казахстанцев умирает, так и не дождавшись своей очереди на пересадку органов. Спасением для них могло бы стать посмертное донорство, однако пока на такой шаг готовы лишь немногие. Из тех, кто уже выразил свое волеизлияние, согласие дали менее 10 %. Чаще всего это связано с недоверием, стереотипами и низким уровнем информированности. Тормозит развитие посмертного донорства в стране и несовершенный закон, говорят эксперты. Как изменить ситуацию и почему эта проблема становится все актуальнее, разбирался корреспондент Baq.kz.

По официальным данным, в пересадке органов в Казахстане нуждается 4 384 человека. Именно столько граждан зарегистрировано в листе ожидания. Большей части из них требуется трансплантация почки. Это свыше 90 % пациентов. Печень ждут более чем 200 больных. Легкие - 27, а сердце – 149 соотечественников. В прошлом году по причине смерти из этого списка выбыло 335 жителей республики. В их числе - десятки детей.

По данным республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг, за 12 лет в Казахстане провели свыше 3200 пересадок. В основном от живых доноров.

К слову, на изъятие органов после смерти в стране согласны лишь чуть менее 11 тысяч соотечественников. Именно столько граждан официально подтвердило готовность на портале eGov.kz. И это лишь около 8 % от общего числа уже выразивших свое волеизлияние. 112 тысяч казахстанцев оформили отказ от посмертного донорства. Все это говорит о низком уровне информированности и сохраняющемся недоверии к системе. Этот факт признают и в центре по координации трансплантации и высокотехнологических медицинских услуг.

"В обществе по-прежнему сильны мифы о донорстве: страх изъятия органов без согласия семьи, сомнения в прозрачности распределения органов и религиозные стереотипы", - отмечают в центре.

Казахстанцы, которые ждут пересадки почки, вынуждены получать процедуры гемодиализа. Их жизни буквально зависят от аппарата. Очищение крови им необходимо проводить в среднем трижды в неделю, а сам процесс занимает несколько часов. Одному пациенту, по расчетам Минздрава, в течение года потребуется более 140 сеансов. Общая стоимость таких процедур превышает 5 миллионов тенге. Гемодиализ получают около 11 тысяч граждан с хронической болезнью почек. Ежегодно на эти процедуры выделяют почти 46 миллиардов тенге.

О мучениях в ожидании пересадки органа знает не понаслышке председатель Ассоциации гемодиализных больных Айжан Кударова. На протяжении 7 лет женщина получала гемодиализ, пока ей не пересадили почку от посмертного донора.

"На гемодиализе - жизнь не полноценная. Через день я ездила на процедуру. Ты живёшь от сеанса до сеанса. То есть тебе сделали диализ, на следующий день ты отходишь от этой тяжёлой процедуры. А на следующий день у тебя опять диализ. Это очень тяжёлая процедура, кто получает, тот знает. Ты не живешь, а существуешь, это такие боли. На своем диализном пути, так скажем, я пережила три клинических смерти. Постоянные переживания и сомнения, проснусь ли я завтра утром?", - вспоминает глава Ассоциации.

После трансплантации качество жизни кардинально изменилось продолжает Айжан Кударова. Больше не нужно посещать мучительные для организма процедуры гемодиализа. Улучшилось не только физическое, но и психологическое состояние. В лист ожидания ее включили в 2020 году. Попасть же в этот список не так просто.

"Что такое лист ожидания? Многие пациенты путают, говорят, что надо встать в очередь, на самом деле, это заблуждение. Потому что нет никакой очередности. Человека сегодня зарегистрировали в листе ожидания, и ему могут сразу сделать пересадку, а может пациент 10 лет в этом листе ожидания стоять, но не факт, что сделают пересадку, то есть это все выбирает специальная компьютерная программа. По анализам и другим параметрам. И когда, например, выявляется какой-то кадавр, специалисты обращаются к этой программе, и система сама выявляет несколько претендентов. И потом отбирает того, кто ближе по биологическим и другим данным. И ему пересаживают", - поясняет эксперт.

Решение о включении больного в лист ожидания принимает мультидисциплинарная группа. При этом порой сами пациенты не осведомлены о том, как это можно сделать. Они вынуждены самостоятельно обращаться к трансплантологам.

"Многие диализные центры, это горькая правда, просто не занимаются этим вопросом. Пациентам приходится самим искать информацию, заниматься этим. (…) В целом у нас в Казахстане ситуация плачевная. Есть центры трансплантации с хорошим оснащением по последним технологиям, с грамотными врачами-трансплантологами, которые могут проводить операции любого уровня сложности, но у нас не хватает доноров. В основном от родственников пересаживают органы, но, к сожалению, не всегда подходят доноры. Основная часть, можно сказать, 90% - это донорство от родственников. Это чревато тем, что человек в будущем, который подарил свою почку родственнику, все равно, я считаю, по физическим данным, становится неполноценным. Из-за этого хотелось бы, конечно, чтобы было наоборот: 90% трансплантации от посмертных доноров и только 10% от родственников", - говорит Айжан Кударова.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо проводить масштабную агитационную работу среди населения, считает эксперт. Для этого нужно привлекать лидеров мнений, которые могли бы помочь развеять мифы и устоявшиеся стереотипы. Людям следует объяснять, как посмертное донорство может спасти сотни жизней.

"Есть очень много мифов, например, если сейчас мы дадим согласие, то, когда, попадет человек в реанимацию, в стационар, то врачи убьют его, чтобы быстро получить органы. Я сама пережила трансплантацию от посмертного донора. В реанимации создается комиссия из нескольких человек. После опроса, если родственники соглашаются, после этого только начинается процесс, в котором участвует главврач больницы, реаниматологи, анестезиологи, трансплантологи, психологи, менеджеры, сопровождают полицейские и т.д. Я бы отрицала тот факт, что идет какая-то купля-продажа или какое-то обеспечение черного рынка. В процессе участвует около 100 сотрудников разных уровней", - говорит Айжан Кударова.

Помимо агитационной работы, для развития посмертного донорства важно на государственном уровне поддерживать родственников посмертных доноров. Как это делается, например, в Европе, уверена эксперт. Кроме того, нужно пересмотреть и доработать закон.

"В законе нет четкой формулировки. Даже если при жизни человек официально зарегистрировал согласие стать донором после смерти, врачи все равно потом спрашивают разрешение у родственников. А в Беларуси человек, покидая этот мир, автоматически становится посмертным донором. Поэтому если бы у нас проводилась хорошая агитационная работа и был четкий закон, думаю, любой гражданин не отказался бы от милосердного акта", - резюмировала эксперт.

5 лет назад в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" внесли ряд поправок, качающихся трансплантации. Если ранее в стране действовала презумпция согласия и органы после смерти, в случае соответствия, могли просто изъять, то теперь все иначе. Человек должен дать разрешение на посмертное донорство при жизни. Если он этого не сделает, врачи обратятся к родственникам.

К слову, по словам врачей, в основном близкие умершего отказываются от такого шага. Чаще всего из-за религиозных убеждений. Поэтому после последних законодательных изменений количество трансплантаций от посмертных доноров в Казахстане сократилось в десятки раз. На этот факт обращает внимание и депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

"Если вы посмотрите статистику, у нас количество трансплантаций очень низкое. После принятия, несколько лет назад дополнительных норм, число сильно уменьшилось. Поэтому проблему надо решать. Это очень большая проблема. Я несколько раз высказывался, увидел комментарии очень негативные и эмоциональные. Я отдаю себе отчет в том, что эта тема на самом деле вызывает определенные эмоции, потому что рисков много. Рисков много и фобий тоже много. Можно просто голову в песок, и говорить о том, что это, условно, антигуманно, что это противоречит канонам религии, это противоречит еще чему-то. Но проблему надо решать, потому что, наверное, у многих из нас есть знакомые, сограждане, которые испытывают проблему, которых можно было бы спасти", - отмечает представитель депутатского корпуса.

При этом решать проблему нужно, в первую очередь, с помощью разъяснительной работы. Необходимо развивать и формировать культуру, говорит Асхат Аймагамбетов.

"Надо рассказывать о таких случаях и примерах. Есть замечательный фильм "Семь жизней". Много других хороших фильмов. И не только фильмов, а реальных историй, когда трансплантация органов помогает людям выжить. Это спасает жизни. Но вопрос в том, как это сделать без рисков. Как это сделать с учетом норм этики, может быть, где-то даже религии. Потому что у нас очень много религиозных граждан. Поэтому нужен баланс. Необходимо работать над культурой. Нужно разъяснять. И это должно быть не нахрапом, не насильно. А все это должно быть постепенно. Но проблему надо решать. Сейчас многие вынуждены выезжать за рубеж, где эта проблема не является, скажем так, такой сложной, и она имеет решение. Поэтому здесь я думаю, что Минздрав имеет свою стратегию", - заключил парламентарий.

Ведущий трансплантолог Казахстана, профессор и академик Болатбек Баймаханов считает, что изменить ситуацию намного проще, чем мы думаем.

"Необходимо просто перенимать опыт стран с похожим менталитетом. Нужно совершенствовать закон, сегодня он "сырой". Можно вводить систему преференций. Уже есть опыт зарубежных стран. Здесь много вариантов. (…) Трансплантация органов проводится в мире на протяжении 70 лет. Сегодня в Казахстане мы проводим гораздо более сложные операции. Это пересадка сразу с участием 2 пациентов. Речь о пересадке от родственников", - поделился ведущий трансплантолог Казахстана.

Тем временем, в Минздраве планируют совершенствовать нормативную базу и готовят комплексный план по развитию донорства на 2026-2030 годы. В республике хотят внедрить медицинскую информационную систему и учета доноров и реципиентов с элементами искусственного интеллекта. Рассматривается вопрос введения социальной поддержки семей доноров. В планах преобразовать Республиканский центр координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг в Национальный центр с филиалами в регионах.

"Эти шаги, в совокупности с комплексным планом по развитию донорства на 2026–2030 годы, должны обеспечить прозрачность процессов и укрепить доверие общества", - прокомментировали в самом Республиканском центре координации трансплантации и высокотехнологических медицинских услуг.

К сожалению, проблема посмертного донорства остается одной из самых острых и актуальных в Казахстане. Тысячи соотечественников ждут свой шанс на жизнь. Однако ежегодно несколько сотен умирают, так и не дождавшись пересадки.

Многие граждане не понимают, как работает система трансплантации, боятся "черного рынка" органов и опасаются злоупотреблений со стороны врачей. В обществе сохраняется низкий уровень доверия из-за распространившихся мифов. Врачи обязаны получать официальное подтверждение донора или его семьи. Весь этот процесс также занимает время и требует множество согласований. Порой, даже при наличии медицинских показаний, истекает допустимые для пересадки сроки.

Несмотря на высокий уровень медицинских технологий и квалификацию специалистов, развитие трансплантации все еще сдерживают законодательные ограничения, недостаток информированности и недоверие к системе. Чтобы изменить ситуацию, по словам экспертов, нужен комплексный подход. Необходимо начать с совершенствования законодательства. Следует развивать прозрачность цифровой системы учета доноров и реципиентов. Кроме того, потребуется масштабная просветительская работа среди населения. Только при сочетании четких правовых механизмов и за счет формирования культуры осознанного донорства, можно восстановить доверие казахстанцев. А главное, вернуть трансплантологии статус одной из самых важных и приоритетных сфер медицины, ведь на кону - человеческая жизнь.