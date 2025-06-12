Пособия по SMS: казахстанцы оформляют выплаты без заявлений
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С начала 2025 года более 116,9 тысяч казахстанцев оформили государственные пособия и социальные выплаты по проактивному уведомлению через SMS, не подавая никаких заявлений. Это стало возможным благодаря внедрению Цифровой карты семьи, передает BAQ.KZ.
Всего уведомления о возможном получении помощи получили 221,6 тыс. человек, и почти каждый второй воспользовался этой возможностью.
Цифровая карта аккумулирует информацию о 20 миллионах граждан, то есть более 6,2 млн семей. Система автоматически анализирует данные из государственных информационных баз и определяет, имеет ли человек право на тот или иной вид помощи. В случае положительного решения гражданину приходит SMS от контакт-центра 1414 с предложением оформить пособие. Чтобы получить выплату, нужно просто ответить согласием на сообщение — оформление и зачисление средств происходит автоматически.
Сегодня по такой схеме можно получить 11 видов пособий, включая:
- выплаты по уходу за ребёнком и при его рождении,
- пособия по инвалидности,
- выплаты многодетным семьям и матерям с наградами "Алтын алқа" и "Күміс алқа",
- адресную социальную помощь,
- пособия по потере кормильца,
- выплаты на случай утраты трудоспособности и потери работы, и другие.
Также через ЦКС граждан уведомляют о возможности пенсионных выплат, мерах занятости и истечении срока статуса "қандас".
Проект реализуется в рамках Социального кодекса РК и направлен на повышение справедливости и адресности системы господдержки. Минтруда заявляет, что внедрение ЦКС снижает барьеры в получении социальной помощи, особенно для уязвимых категорий граждан.
В дальнейшем планируется расширить функционал системы и внедрить дополнительные автоматические сервисы.
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