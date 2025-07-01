Посол Казахстана в России стал одним из почётных гостей на свадьбе сына главы Чеченской Республики, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, торжество по случаю бракосочетания Адама Кадырова, 17-летнего сына чеченского лидера, прошло в селе Ахмат-Юрт и собрало большое количество высокопоставленных гостей, в числе которых были послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана.

"Я рад был видеть в Грозном многочисленных гостей… включая послов Казахстана, Турции, Ирана и ОАЭ. Они приехали поздравить нашу семью в связи с бракосочетанием внука Первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама", — написал глава Чечни.

На свадьбе также присутствовали вице-премьеры РФ, губернаторы, представители федеральной власти, деятели культуры, спорта и религии. Сам Кадыров поблагодарил за внимание Михаила Мишустина, Вячеслава Володина, Валентину Матвиенко и Антона Вайно. Он также сообщил, что его семью поздравил Владимир Путин.

По информации СМИ, невеста — внучка депутата Госдумы Адама Делимханова. В день торжества в регионе были усилены меры безопасности, а в социальных сетях появились кадры с дорогими подарками, эксклюзивными автомобилями и выстрелами в воздух из оружия.