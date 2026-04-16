В Специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области рассмотрено дело по спору между АО «П» и ТОО «К» из-за невыполнения договора поставки, передает BAQ.kz.

Как сообщили в суде, 5 апреля 2024 года компании заключили договор на поставку товара на общую сумму 635 млн тенге. По условиям договора покупатель перечислил 30% предоплаты — 190,5 млн тенге.

Однако поставщик не выполнил свои обязательства и товар в установленный срок не поставил.

В ходе судебного разбирательства установлено, что предоплата была перечислена, товар фактически не поставлен, документы о приемке отсутствуют, а обязательства поставщиком не исполнены.

Суд частично удовлетворил иск. С ТОО «К» в пользу АО «П» взыскано 190,5 млн тенге предоплаты, 2,2 млн тенге неустойки и 5,7 млн тенге судебных расходов.

Решение принято на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан, согласно которому покупатель вправе требовать возврата уплаченной суммы при неисполнении договора поставки.