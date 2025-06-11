Посты с последствиями: суд в Туркестане отправил иностранца в тюрьму
Соцсети привели иностранца в казахстанскую тюрьму.
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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали иностранного гражданина, подозреваемого в публикации запрещённых религиозных материалов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz, мужчина размещал в социальных сетях контент, пропагандирующий идеи терроризма.
Полицейские установили, что гражданин одного из государств ближнего зарубежья систематически публиковал экстремистские материалы, доступ к которым в Казахстане запрещён. После задержания в отношении него было возбуждено уголовное дело, а материалы направлены на экспертизу.
Сарыагашский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. Власти подчеркивают, что при любых признаках распространения радикальных идей важно сразу обращаться в правоохранительные органы.
Полиция вновь обращается к гражданам с просьбой сохранять цифровую бдительность, избегать сомнительных сайтов и групп в соцсетях, а также незамедлительно сообщать о подозрительных материалах в интернет-пространстве.
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