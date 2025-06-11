В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали иностранного гражданина, подозреваемого в публикации запрещённых религиозных материалов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz, мужчина размещал в социальных сетях контент, пропагандирующий идеи терроризма.

Полицейские установили, что гражданин одного из государств ближнего зарубежья систематически публиковал экстремистские материалы, доступ к которым в Казахстане запрещён. После задержания в отношении него было возбуждено уголовное дело, а материалы направлены на экспертизу.

Сарыагашский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. Власти подчеркивают, что при любых признаках распространения радикальных идей важно сразу обращаться в правоохранительные органы.

Полиция вновь обращается к гражданам с просьбой сохранять цифровую бдительность, избегать сомнительных сайтов и групп в соцсетях, а также незамедлительно сообщать о подозрительных материалах в интернет-пространстве.