В Казахстане в ближайшие несколько дней ожидается потепление, сообщили синоптики "Казгидромет", передает BAQ.KZ.

По данным метеорологов, ослабление морозов будет сопровождаться осадками и ухудшением погодных условий в ряде регионов страны.

Как отмечается в прогнозе, снег, гололёд и усиление ветра ожидаются 27 декабря на востоке страны, с 27 по 29 декабря — на западе, а 29 декабря — на северо-западе, севере и в центре республики. В южных регионах в эти дни прогнозируются смешанные осадки. Сильные снегопады ожидаются 27 декабря на востоке и юго-востоке Казахстана, а 28 декабря — в западных регионах. В целом по стране синоптики предупреждают о туманах.

Температурный фон будет различаться по регионам. На северо-западе, севере и в центре страны ночью ожидается от минус 10 до минус 18 градусов, днём — от нуля до минус 8 градусов. На востоке ночью температура составит минус 15–20 градусов, днём — минус 5–10 градусов. В южных регионах ночью прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов, в горных районах — минус 5–10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 5–15 градусов, в горных районах — от минус 4 до плюс 1 градуса.