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Потеряли ориентир в темноте: в горах Алматы спасли трех туристов

Туристы потеряли ориентир у «Черного водопада» на высоте 2650 метров и не могли спуститься.

12 Июля 2026, 12:20
АВТОР
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pixabay.com 12 Июля 2026, 12:20
12 Июля 2026, 12:20
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Фото: pixabay.com

В Медеуском районе Алматы спасатели ночью провели поисково-спасательную операцию в горной местности.

Помощь потребовалась трем туристам, которые в районе "Черного водопада" на высоте около 2650 метров над уровнем моря с наступлением темноты потеряли ориентир и не смогли самостоятельно продолжить спуск.

На место незамедлительно выехали силы и средства Службы спасения ДЧС Алматы. Спасатели оперативно обнаружили туристов и обеспечили их безопасный спуск. В медицинской помощи они не нуждались.

"Перед выходом в горы необходимо заранее планировать маршрут, учитывать погодные условия, рассчитывать время возвращения до наступления темноты, иметь при себе заряженный телефон, фонарь и сообщать близким о своих планах", - напомнили в МЧС.

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