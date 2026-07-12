Потеряли ориентир в темноте: в горах Алматы спасли трех туристов

В Медеуском районе Алматы спасатели ночью провели поисково-спасательную операцию в горной местности.

Помощь потребовалась трем туристам, которые в районе "Черного водопада" на высоте около 2650 метров над уровнем моря с наступлением темноты потеряли ориентир и не смогли самостоятельно продолжить спуск.

На место незамедлительно выехали силы и средства Службы спасения ДЧС Алматы. Спасатели оперативно обнаружили туристов и обеспечили их безопасный спуск. В медицинской помощи они не нуждались.