Потеряли ориентир в темноте: в горах Алматы спасли трех туристов
Туристы потеряли ориентир у «Черного водопада» на высоте 2650 метров и не могли спуститься.
12 Июля 2026, 12:20
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12 Июля 2026, 12:2012 Июля 2026, 12:20
172Фото: pixabay.com
В Медеуском районе Алматы спасатели ночью провели поисково-спасательную операцию в горной местности.
Помощь потребовалась трем туристам, которые в районе "Черного водопада" на высоте около 2650 метров над уровнем моря с наступлением темноты потеряли ориентир и не смогли самостоятельно продолжить спуск.
На место незамедлительно выехали силы и средства Службы спасения ДЧС Алматы. Спасатели оперативно обнаружили туристов и обеспечили их безопасный спуск. В медицинской помощи они не нуждались.
"Перед выходом в горы необходимо заранее планировать маршрут, учитывать погодные условия, рассчитывать время возвращения до наступления темноты, иметь при себе заряженный телефон, фонарь и сообщать близким о своих планах", - напомнили в МЧС.
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