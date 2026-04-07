Потрачено 9 млрд тенге, пострадали 41 тысяча человек: почему проблема бродячих собак не решается?
На отлов бродячих собак за последние три года было выделено около 9 млрд тенге.
Сегодня 2026, 13:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
137Фото: freepik.com
Проблема бродячих животных в Казахстане продолжает обостряться: только в 2025 году по стране было отловлено более 276 тысяч собак, при этом зарегистрировано свыше 41 тысячи случаев нападений на людей. Несмотря на миллиарды, направленные на решение проблемы, и принимаемые меры, число бездомных животных и связанных с ними рисков не снижается. Корреспондент BAQ.KZ изучил текущую ситуацию на основе данных официальных органов.
Ситуация в Астане: отловлено более 8 тысяч собак
По данным акимата Астаны, в 2025 году в столице было отловлено 8 019 бродячих и безнадзорных собак. Из них более 2 тысяч прошли стерилизацию, эвтаназия не применялась.
В настоящее время в городских приютах содержится около 3 тысяч животных. Все они проходят обязательное чипирование и регистрируются в единой базе «Таңба». С начала года через службу iKomek 109 поступило 1300 обращений - все они были рассмотрены.
Отловом занимается КГП «Астана ветсервис». После отлова животные проходят ветеринарный осмотр и направляются в приюты.
Какие меры применяются
Регулирование численности бродячих животных относится к компетенции местных исполнительных органов. Работа включает отлов, временное содержание, стерилизацию, вакцинацию и разъяснительную работу среди населения.
В настоящее время применяется метод «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск».
Что говорит закон: можно ли отстреливать собак
Согласно данным Министерства экологии, в Казахстане запрещено массовое уничтожение бродячих животных. В частности, запрещено использование ядов и химических веществ, а также любые методы массового умерщвления.
Исключение допускается только в случаях, когда животное представляет угрозу жизни и здоровью человека.
Статистика по стране: риск растет
По данным Министерства экологии, за последние годы увеличилось не только количество бродячих собак, но и число нападений.
В 2025 году:
•отловлено - 276 282 собаки,
•стерилизовано - 34 869,
•умерщвлено - 234 165.
Для сравнения, в 2024 году было отловлено 269 480 собак, из них 228 954 умерщвлены.
В 2025 году зарегистрировано 41 366 случаев нападений на людей, из них:
- 23 134 - бродячие собаки,
- 18 232 - домашние собаки.
Это показывает, что проблема касается не только бездомных животных.
Миллиарды выделяются - есть ли результат?
Финансирование мероприятий осуществляется за счёт местных бюджетов.
По данным министерства, было выделено:
в 2023 году - 3,5 млрд тенге,
в 2024 году - 2,5 млрд тенге,
в 2025 году - 3 млрд тенге.
При этом данные о том, как именно расходуются средства по регионам, отсутствуют.
Нужны ли изменения?
После стерилизации и выпуска животные часто сбиваются в стаи, проявляют агрессию при поиске пищи или защите территории. Они могут становиться причиной ДТП, нападать на сельскохозяйственных животных и наносить ущерб экосистеме.
Министерство экологии отмечает, что действующая система возврата животных в естественную среду не обеспечивает должного уровня безопасности населения.
В связи с этим по инициативе депутатов Мажилиса рассматриваются поправки, предусматривающие содержание домашних животных до 5 дней, а безнадзорных — до 60 дней в приютах и пунктах временного содержания.
Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении.
Планы и меры
В Астане также ведётся работа совместно с волонтёрами: проводятся рейды, разъяснительные кампании по правилам содержания и выгула собак.
На 2026 год запланировано:
стерилизация 3 000 животных,
вакцинация более 5 000 бродячих животных.
По официальным данным, проблема бродячих собак в Казахстане не решается исключительно гуманными методами. Несмотря на ежегодное выделение миллиардных средств, численность животных и количество нападений не снижаются. Это указывает на необходимость системного пересмотра подходов к решению проблемы.