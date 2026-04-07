Проблема бродячих животных в Казахстане продолжает обостряться: только в 2025 году по стране было отловлено более 276 тысяч собак, при этом зарегистрировано свыше 41 тысячи случаев нападений на людей. Несмотря на миллиарды, направленные на решение проблемы, и принимаемые меры, число бездомных животных и связанных с ними рисков не снижается. Корреспондент BAQ.KZ изучил текущую ситуацию на основе данных официальных органов.

Ситуация в Астане: отловлено более 8 тысяч собак

По данным акимата Астаны, в 2025 году в столице было отловлено 8 019 бродячих и безнадзорных собак. Из них более 2 тысяч прошли стерилизацию, эвтаназия не применялась.

В настоящее время в городских приютах содержится около 3 тысяч животных. Все они проходят обязательное чипирование и регистрируются в единой базе «Таңба». С начала года через службу iKomek 109 поступило 1300 обращений - все они были рассмотрены.

Отловом занимается КГП «Астана ветсервис». После отлова животные проходят ветеринарный осмотр и направляются в приюты.

Какие меры применяются

Регулирование численности бродячих животных относится к компетенции местных исполнительных органов. Работа включает отлов, временное содержание, стерилизацию, вакцинацию и разъяснительную работу среди населения.

В настоящее время применяется метод «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск».

Что говорит закон: можно ли отстреливать собак

Согласно данным Министерства экологии, в Казахстане запрещено массовое уничтожение бродячих животных. В частности, запрещено использование ядов и химических веществ, а также любые методы массового умерщвления.

Исключение допускается только в случаях, когда животное представляет угрозу жизни и здоровью человека.

Статистика по стране: риск растет

По данным Министерства экологии, за последние годы увеличилось не только количество бродячих собак, но и число нападений.

В 2025 году:

•отловлено - 276 282 собаки,

•стерилизовано - 34 869,

•умерщвлено - 234 165.

Для сравнения, в 2024 году было отловлено 269 480 собак, из них 228 954 умерщвлены.

В 2025 году зарегистрировано 41 366 случаев нападений на людей, из них:

23 134 - бродячие собаки,

18 232 - домашние собаки.

Это показывает, что проблема касается не только бездомных животных.

Миллиарды выделяются - есть ли результат?

Финансирование мероприятий осуществляется за счёт местных бюджетов.

По данным министерства, было выделено:

в 2023 году - 3,5 млрд тенге,

в 2024 году - 2,5 млрд тенге,

в 2025 году - 3 млрд тенге.

При этом данные о том, как именно расходуются средства по регионам, отсутствуют.

Нужны ли изменения?

После стерилизации и выпуска животные часто сбиваются в стаи, проявляют агрессию при поиске пищи или защите территории. Они могут становиться причиной ДТП, нападать на сельскохозяйственных животных и наносить ущерб экосистеме.

Министерство экологии отмечает, что действующая система возврата животных в естественную среду не обеспечивает должного уровня безопасности населения.

В связи с этим по инициативе депутатов Мажилиса рассматриваются поправки, предусматривающие содержание домашних животных до 5 дней, а безнадзорных — до 60 дней в приютах и пунктах временного содержания.

Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении.

Планы и меры

В Астане также ведётся работа совместно с волонтёрами: проводятся рейды, разъяснительные кампании по правилам содержания и выгула собак.

На 2026 год запланировано:

стерилизация 3 000 животных,

вакцинация более 5 000 бродячих животных.

По официальным данным, проблема бродячих собак в Казахстане не решается исключительно гуманными методами. Несмотря на ежегодное выделение миллиардных средств, численность животных и количество нападений не снижаются. Это указывает на необходимость системного пересмотра подходов к решению проблемы.