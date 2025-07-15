После заседания Правительства РК экономист Расул Рысмамбетов в эксклюзивном комментарии BAQ.KZ оценил озвученные меры в сфере тарифной и налоговой политике. По его словам, повышение тарифов следует рассматривать не как удар по населению, а как восстановление рыночного баланса, за которым стоят реальные зарплаты рабочих — от энергетиков до нефтяников.

"Речь идёт не о повышении тарифов. Это возвращение к рыночной справедливости. За каждой ценой на электричество стоит зарплата рабочих — сотрудников KEGOC, шахтёров, работников Экибастузской ГРЭС. Но когда тарифы искусственно сдерживаются, государство не может повысить им зарплаты", — объяснил он.

Такая же ситуация складывается в сфере ГСМ и газа. По словам эксперта, нефтяники, газовики, сотрудники НПЗ ежедневно трудятся в тяжёлых условиях, обеспечивая страну энергоресурсами, но из-за регулирования тарифов остаются с прежними доходами.

"Чтобы индексировать зарплаты в условиях сдержанных тарифов, государство берёт деньги из бюджета — то есть, по сути, из налогов граждан. Это ключевой момент, который нужно понимать", — отметил Рысмамбетов.

Что касается налогов, экономист считает рост фискальной нагрузки неизбежным, но справедливым шагом в контексте нового Налогового кодекса. Он подчеркнул, что между разработкой документа и его реализацией — всегда есть разница.

"Жумангарин сказал, что следующий Налоговый кодекс должен быть более справедливым. Но здесь есть нюанс. Одно дело — когда Минэкономики пишет кодекс, и совсем другое — когда Минфин, в лице Комитета госдоходов (КГД), его применяет. Обязательно будут шероховатости. Я ожидаю, что в следующем году начнётся корректировка норм по итогам первых двух кварталов. Такой переходный период займёт 2–3 года, прежде чем мы получим финализированный и сбалансированный Налоговый кодекс", — пояснил он.

Эксперт также подчеркнул, что во Франции и во многих других странах ежегодно вносятся десятки поправок в налоговое законодательство, что является нормальной практикой.

Экономист также прокомментировал возможные колебания на валютном рынке: