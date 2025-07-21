Пожар на АГЗС в Актобе: легковушка вспыхнула во время заправки баллона
Пострадавшего госпитализировали с ожогами.
Сегодня, 01:34
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Сегодня, 01:34Сегодня, 01:34
117Фото: Диапазон
На автогазозаправочной станции в Актобе загорелся легковой автомобиль, передает BAQ.KZ со ссылкой на Диапазон. Инцидент произошёл на проспекте Едиге батыра во время заправки бытового газового баллона объёмом 25 литров.
На распространённых в соцсетях кадрах — обгоревшая машина, покрытая пеной. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на резервуары и объекты инфраструктуры АГЗС. По данным ДЧС Актюбинской области, в результате пожара пострадал оператор станции — он получил термические ожоги и был доставлен в больницу.
Причины возгорания выясняются.
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