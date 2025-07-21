  • 21 Июля, 02:29
  • BAIGENEWS

Пожар на АГЗС в Актобе: легковушка вспыхнула во время заправки баллона

Пострадавшего госпитализировали с ожогами.

Сегодня, 01:34
АВТОР
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Диапазон Сегодня, 01:34
Сегодня, 01:34
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Фото: Диапазон

На автогазозаправочной станции в Актобе загорелся легковой автомобиль, передает BAQ.KZ со ссылкой на Диапазон. Инцидент произошёл на проспекте Едиге батыра во время заправки бытового газового баллона объёмом 25 литров.

На распространённых в соцсетях кадрах — обгоревшая машина, покрытая пеной. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на резервуары и объекты инфраструктуры АГЗС. По данным ДЧС Актюбинской области, в результате пожара пострадал оператор станции — он получил термические ожоги и был доставлен в больницу.

Причины возгорания выясняются.

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