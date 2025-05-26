Жетысайский районный суд Туркестанской области вынес приговор по делу о пожаре на автозаправочной станции, в результате которого погибли два человека, передает BAQ.KZ.

Двое подсудимых — водитель ТОО "JOL YRYSY" и управляющий директор компании — признаны виновными в нарушении правил пожарной безопасности, что по неосторожности привело к трагическим последствиям.

Суд назначил каждому из них наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл на юго-восточной стороне автозаправочной станции, где в огне погибли два человека.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель доказал вину подсудимых.

Причинённый моральный и материальный ущерб возмещён частично.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.