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Пожар на АЗС в Жетысае унес жизни двух человек: виновных отправили в тюрьму

Сегодня, 10:23
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: pixabay.com

Жетысайский районный суд Туркестанской области вынес приговор по делу о пожаре на автозаправочной станции, в результате которого погибли два человека, передает BAQ.KZ.

Двое подсудимых — водитель ТОО "JOL YRYSY" и управляющий директор компании — признаны виновными в нарушении правил пожарной безопасности, что по неосторожности привело к трагическим последствиям.

Суд назначил каждому из них наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл на юго-восточной стороне автозаправочной станции, где в огне погибли два человека.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель доказал вину подсудимых.

Причинённый моральный и материальный ущерб возмещён частично.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.

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