Пожар на АЗС в Жетысае унес жизни двух человек: виновных отправили в тюрьму
Сегодня, 10:23
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Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
153Фото: pixabay.com
Жетысайский районный суд Туркестанской области вынес приговор по делу о пожаре на автозаправочной станции, в результате которого погибли два человека, передает BAQ.KZ.
Двое подсудимых — водитель ТОО "JOL YRYSY" и управляющий директор компании — признаны виновными в нарушении правил пожарной безопасности, что по неосторожности привело к трагическим последствиям.
Суд назначил каждому из них наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Инцидент произошёл на юго-восточной стороне автозаправочной станции, где в огне погибли два человека.
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель доказал вину подсудимых.
Причинённый моральный и материальный ущерб возмещён частично.
Приговор суда ещё не вступил в законную силу.