Пожар на хлопковом складе в Туркестанской области уничтожил 260 тонн продукции
Пострадавших в происшествии нет.
Сегодня, 03:27
73Фото: Pixabay.com
В Отырарском районе Туркестанской области произошёл пожар на открытой территории хлопкового пункта, передаёт BAQ.KZ.
Площадь охваченного огнём участка составила 360 квадратных метров, в результате сгорело 260 тонн хлопка. Всего на складе находилось 4 500 тонн продукции, и благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 4 240 тонн хлопка. Полностью ликвидировать пожар удалось через три часа.
В ликвидации возгорания были задействованы силы и техника департамента по чрезвычайным ситуациям, сельских спасательных подразделений, лесного хозяйства и местного исполнительного органа — всего более 50 человек и 13 единиц техники. В настоящее время причины пожара устанавливаются.
